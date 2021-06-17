كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيا.

وأكد رئيس وزراء ماليزيا تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون الثنائي مع مصر، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي، وذلك في ضوء التطور الكبير واللافت في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، والذي تجسد في سلسلة المشروعات القومية الكبرى، والتي توفر فرصاً عديدة واعدة للتعاون والاستثمار، وهو الأمر الذي يهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين الصديقين وإعادتها إلى المستوى المأمول.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا.

على الصعيد الاقتصادي تم في عام 1962 توقيع اتفاق التجارة بين البلدين وفي عام 1991 تم فتح المكتب التجاري المصري في كوالامبور.

في عام 1997 أصبحت القضايا الاقتصادية تمثل أولوية متقدمة في العلاقات المصرية – الماليزية مع زيارة الرئيس السابق مبارك لماليزيا لحضور مؤتمر القمة السابع لمجموعة الـ 15 في كوالامبور، وتم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الفني والتجاري بين مصر وماليزيا وتعد مصر من بين أهم شركاء ماليزيا التجاريين فى العالم العربي، وإن كان الميزان التجاري يميل لصالح ماليزيا.

يرجع ذلك إلى النشاط الملحوظ لرجال الأعمال الماليزيين واهتمامهم بالبحث عن فرص التصدير المتاحة لمصر بالإضافة لفتح مكتب لهيئة تنمية الصادرات الماليزية فى القاهرة . ولعل فى إنشاء "مجلس رجال الأعمال المشترك" بين البلدين فى 2003 بداية للخطوات الجادة من جانب مصرللاهتمام بالسوق الماليزي والعمل على دفع حركة التجارة بين البلدين.

تتمثل أهم الصادرات المصرية لماليزيا فى سبائك الألومونيوم، البرتقال، الفوسفات، الأملاح المعدنية، الأسمدة المصنعة، غزل القطن، السجاد، الموكيت، منتجات الغزل والنسيج والتوابل.

وتتمثل أهم الصادرات الماليزية لمصر فى زيت النخيل، الأخشاب، الأجهزة الكهربائية، أجهزة الكومبيوتر، الكاكاو، إطارات السيارات، المنظفات الصناعية، النحاس.