الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بدمشير في المنيا

إزالة تعدي علي الأراضي
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

أزالت الوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا في المهد حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية ٧.

وقال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، إنه تم إزالة حالة تعدى فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 30 متر بقرية 7 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة قانونا، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بالازالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدى بكافة أشكاله في المهد والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون. 

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية
المنيا إزالة حالة تعدي بدمشير رفع كفاءة الصرف الصحي والمياه كورنيش النيل العميد محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

محمد الباز يكتب: شفرة 30 يونيو «8».. 100 حكاية من قلب ثورة المصريين على الجماعة الإرهابية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه