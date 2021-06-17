إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بدمشير في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا في المهد حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية ٧.

وقال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، إنه تم إزالة حالة تعدى فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 30 متر بقرية 7 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة قانونا، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بالازالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدى بكافة أشكاله في المهد والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون.

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية

إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية