الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

تدشين مقر إقليم شمال إفريقيا لمنظمة الحكومات الإفريقية بالنزهة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، التدشين الرسمي لمقر إقليم شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية (النارو -NARO) بحي النزهة بحضور محمد بودرا رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية وجان بير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية والسيدة ماكورة كوليبالى رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الإفريقية «ريفيلا و أوجين وأمالوا» وزير التنمية المحلية الكيني.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن إنشاء هذا الصرح الكبير دليل جديد على التزام مصر نحو القارة الإفريقية وامتداد لأواصر الشراكة التي رعاها ودعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع كل إمكانيات الدولة المصرية في خدمة قارتنا الإفريقية.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
مقر إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية محافظ القاهرة حي النزهة أخبار محافظة القاهرة

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