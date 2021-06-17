الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

تعرف على تفاصيل قصة «وادي الموت» لـ أحمد السعدني

السعدني
السعدني

كشف الفنان الشاب إلياس الخبولي تفاصيل تجربة أحمد السعدني في فيلمه الجديد "وادي الموت"، ومشاركته في العمل الذي يقوم بمهمة إخراجه أحمد البدري ومشاركة نخبة من النجوم الشباب.

قال الخبولي، لـ"الدستور"، إن العمل تدور أحداثه في إطار من الأكشن والمفارقات التي تحدث مفاجآت لأبطال العمل بما يغير مسار الأحداث، ومن المقرر البدء في تصويره بين القاهرة ودبي خلال الأيام المقبلة.

أضاف أن "وادي الموت" ينتمي لنوعية الأفلام الأكشن، لكنه لا يخلو من الابتسامة والكوميديا الخاصة بالموقف، وهذه النوعية من الأفلام تلقى إعجاب الجمهور الذي يبحث عن الإثارة والتشويق، وأنه تم البدء في التحضير للفيلم منذ فترة وجيزة، والاستقرار على التفاصيل النهائية للعمل.

وعن شخصية إلياس في "وادي الموت"، قال إنه يجسد فى الفيلم شخصية مهرب آثار عبر شبكة الإنترنت، ويتعرض لعدة محاولات من مطاردة رجال الشرطة.

"وادي الموت" بطولة أحمد السعدني، علي ربيع، مصطفى خاطر، سارة الشامي، إلياس الخبولي، دانا حلبي، محمد القاضي، وإخراج أحمد البدري.

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شهر رمضان مصطفي خاطر أحمد السعدني النجوم الشباب الفنان علي ربيع الفنان احمد السعدني

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