«ذئب وحيد» جديد الروائي إبراهيم أحمد عيسى عن دار الكرمة

صدر حديثًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع رواية "ذئب وحيد"، الجزء الأول من ثلاثية تلال الشمس للروائي إبراهيم أحمد عيسى وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب فيالفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

وقال عيسى عن الرواية:" تدور أحداث الرواية في أجواء خيالية وأرض بعيدة تماما عن عالمنا وإن تشابهت الأسماء والشخصيات، الرواية من 12 فصل جاءوا في 330 صفحة وهي جزء من ثلاثية تحمل أسم العالم التي تدور فيه أحداث الرواية وهي أرض تلال الشمس ... صراعات نفوذ وخيانات ومواقف إنسانية تدور في فلك الواقعية السحرية وهذا العالم المتخيل بالكامل بكل تفاصيله وخرائطه وعادات اجتماعية لشعوب وقبائل مختلفة

أضاف لـ"الدستور":" استغرق كتابة هذه الرواية عامين منهم أكثر من ستة أشهر مع فريق عمل دار الكرمة للنشر حيث قمنا بإستكمال الخرائط والرسومات اللازمة لهذا العالم الجديد كليا.

جاء تصدير الغلاف يقول: "على أرض تلال الشمس عاش أشد الضواري فتكًا، قتلة مجرمون، يمتطون قطيعًا من الذئاب، ويقودهم رجل يُدعى «الذئب لا أحد يعلم من أين جاءوا».

أرَّقوا ليالي العامة، وارتعدت منهم عروش السلاطين والحكام، عدو متوحش، يجوب بحر الرمال، قاطعًا الطريق، وناهبًا القوافل، ومتحديًا مملكة وُلدت لتوِّها من رماد أخرى.

وبين الذئب الوحيد والمملكة العائدة كانت هذه الملحمة".

إبراهيم أحمد عيسى روائي وباحث تاريخ، من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1984. حاصل على بكالوريوس نظم معلومات، ودبلومة في صناعة السينما الديجتال. صدرت له ست روايات: «طريق الحرير» و«البشرات» و«ابق حيًا» و«باري: أنشودة سودان» (جائزة كتارا للرواية العربية عام 2018) و«حكاية الأشبوني» (القائمة الطويلة لجائزة راشد بن حمد للإبداع عام 2019) و«الحاج ألِمان». كما شارك في كتاب «التاريخ كما كان» الصادر عن فريق بصمة للأبحاث التاريخية، وله عدة مقالات وأبحاث تاريخية نشرت في مواقع ومدونات إلكترونية.