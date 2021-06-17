حبس عصابة سرقة الهواتف بأسلوب «المغافلة» في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة بحبس تشكيل عصابى ٤ أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" بمصر القديمة.

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة يفيد أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما (12 هاتف محمول ماركات مختلفة وجميعهم مجهولين المصدر).

وبمواجهتهما أمام الرائد أحمد مصلح معاون المباحث، اعترفا بأن الهواتف المحمولة المضبوطه بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وباستدعاء 2 من المجنى عليهم مالكى الهواتف المحمولة المستولى عليها تعرفا على الهاتفان، وإتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.