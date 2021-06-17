الخميس 17 يونيو 2021
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حوادث

حبس رجال الشرطة المزيفين في مصر القديمة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت نيابة مصر القديمة بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المركبات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

تلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من سائق توكتوك، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بأنه حال سيره بمركبة "توكتوك" قيادته بدائرة القسم، استوقفه بعض الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا باصطحابه داخل السيارة، وتوثيقه واستولوا منه على مركبة "التوكتوك" ملكه، هاتفه المحمول، كرهًا عنه باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، ثم تخلوا عنه بإلقائه بالطريق العام بدائرة قسم شرطة الشروق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقة نارية - طبنجة صوت - 4 سلاح أبيض - 2 شومة خشبية - عصا جلد " المستخدمين فى ارتكاب الواقعة "الهاتف محمول "المستولى عليه"- مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو  المشار إليه ، كما أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وبتصرفهم فى مركبة "التوكتوك" المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة).

كما أضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات بيع المركبة المشار إليها، عقب ذلك أمكن ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بتصرفه فى المركبة المستولى عليها بالبيع لدى عميليه "سيئ النية" (شخصان، مقيمان بمحافظة الجيزة)، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مركبة "التوكتوك" المستولى عليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال الأخير أيداها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمركبة، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مصر القديمة تشكيل عصابي بانتحال صفة رجال شرطة سرعة تحريات المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة

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وائل لطفي

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