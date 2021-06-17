الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

صورة حمزة أحمد منسي تحت الماء تتصدر التريند.. ومغردون: «بطل ابن بطل»

حمزة أحمد منسي
حمزة أحمد منسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحمزة أحمد المنسي، نجل الشهيد أحمد منسي، وهو يغطس تحت الماء في بحر الإسكندرية، ممسكا بلوحة عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووالده الشهيد أحمد منسي، وكتب عليها "تحيا مصر حرة.. تحيا ألف مرة"، في لافتة للتعبير عن اعتزازه بأبيه. 


وعلى الفور تصدر هاشتاج "تحيا مصر" موقع التدوينات القصيرة تويتر، بكلمات تحيي الرئيس المصري ونجل الشهيد الراحل أحمد منسي، حيث قال أحمد ناجي: " لا ندعم شخصه فقط، وإن كان يستحق، وإنما ندعم وطن بأكمله.. نحن لا نناصر شخص السيسي وهو يستحق، فنحن نناصر وطن السيسي وهو الأحق فهذا المواطن العظيم من ذاك الوطن الأعظم.. تحيا مصر"، فيما قال لطفي خالد: "شكرا يا حمزة.. واثقين في حبك لبلدك من وقت ما اتولدت.. ربنا يرحم باباك هو حي عند  ربنا يُرزق". 
 

مجموعة أخرى من المدح والإشادة بموقف حمزة نجل الشهيد منسي أطلقها المغردون عبر "تويتر"، الذين وصفوه بأنه "بطل ابن بطل"، قائلين: "يا حمزة بكرة تكبر تبىقى بطل زي بابا وزي ما اتمنى انه يشوفك"، وامتلأت التغريدات بصور الشهيد أحمد منسي معلقين عليها: "شهيد مصر البطل الذي ضحى بيحياته فداء للوطن.. احمد منسي.. نلتقي بك في الآخرة يا فخر الجيش المصري".

 

كان هاشتاج "تحيا مصر" قد تم إطلاقه للتعبير عن محبة الشعب المصري للبطل الشهيد أحمد منسي وموقف ابنه حمزة البطولي والذي تذكر مصر ورئيسها تحت الماء، بلافتة كبرى حيا من خلالها مصر ورفع شعار "تحيا مصر"، ليتصدر شعاره تريند وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اشاد الجميع بموقف الطفل الصغير الذي يبدو وأنه يعلم قصة بطولة والده الذي أبكى الجميع على مستوى العالم العربي وليس مصر فحسب، حيث عرف الجميع قصته من مسلسل الاختيار الجزء الأول . 

مصر شهيد السيسي مواقع التواصل خلال على

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