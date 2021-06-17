الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

حبس لص السيارات بمنطقة النزهة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة السيارات بمنطقة النزهة، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

تلقى المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها داخل جراج العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد حازم الدربي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عامل سابق بجراج كائن بذات المنطقة محل البلاغ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بجراج مجاور للعقار سكن المجنى عليه، تمكن من مغافلة حارس الجراج والاستيلاء على مفتاح السيارة من داخل الجراج ولاذ بها بالفرار.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم المذكور، اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقات المتنوعة واعترف بارتكاب (2) حادث سرقة من مواطنين، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة النزهة حبس عاطل سرقة السيارات بمنطقة النزهة قررت النيابة العامة سرعة تحريات المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة سرقة السيارة

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