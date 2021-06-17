الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

هاشتاج

«انقذوا الأبناء».. القصة الكاملة لقتل رانيا العبادي في الأردن

جثة
جثة

تصدر هاشتاج رانيا العبادي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، خلال الساعات الماضية، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم بعد مقتل الطالبة على يدي والدها، بسبب انخفاض علاماتها بإحدى الفحوصات.

وأوضحت وسائل إعلام أردنية أن رانيا العبادي الطالبة في كلية السلط للعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، قُتلت من قبل والدها بسبب انخفاض علاماتها بإحدى الفحوصات، مشيرة إلى أن القتيلة توفيت من جرّاء الضرب المبرح من والدها، هذا إلى جانب مشاركة والدتها وخالتها، اللتان كانتا تغطيان فمها كي لا تصرخ، عقابا لها لتحصيلها المنخفض في الجامعة.

ونعى المغردون رانيا العبادي بعدد من الكلمات المؤثرة حيث قال أحمد جمعة: "اوقفوا قتل الابناء.. هذه جريمة لا تغتفر الاسم: رانيا رضوان العبادي.. القاتل : رضوان العبادي.. سبب الوفاة: الضرب من والدها بسبب رسوبها في مساق جامعي"، فيما قال رؤوف أحمد: "عايزين صوتنا يوصل للعالم كله بسبب اللي حصل.. عايزين حق رانيا.. يا ترى مين هيسمعنا وياخد حقها". 

وناشد عدد من المدونون المؤسسات الدولية لاتخاذ إجراءات تجاه ما حدث، حيث قالت إسراء جمال: "فين منظمات حقوق الإنسان؟ ارجوكم اتحركوا.. انتفضوا من اجل الفتيات وما يتعرضون له من عنف وقهر"، فيما وصفت ميرفت علي: "الواقعة أقل ما يقال عنها أنها بشعة.. ما ذنب رانيا العبادي فيما حدث.. وهل يسمعنا احد؟ انقذوا الاطفال المعرضين للعنف الاسري في عدة اماكن حول العالم:، فيما طالب نيكولاس خوري بأن يكون الانجاب برخصة وشهادة نفسيا متسائلا: "بأي ذنب قتلت رانيا العبادي.. نحن نريد ان نعلم... ولا نريد أن يخرج علينا احد ليقول ان والدها مختل عقليا.. انقذوا الفتيات"، وقال عبد الرحيم ممدوح: "بأي ذنب قتلت رانيا؟.. لابد من ابحث عن السبب ومعاقبة والدها". 

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