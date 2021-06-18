الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

سر جمال مصر.. هاشتاج يتصدر تويتر في محبة أم الدنيا

الاهرامات
الاهرامات

"سر جمال مصر"، هاشتاج دشنه رواد موقع التدوينات القصيرة (تويتر) للتغزل في حب مصر وطبيعتها وجمالها حيث تصدر الوسم تريند موقع تويتر بتغريدات مختلفة من منصات السوشيال ميديا. 

وقالت مديحة البلقسي: "#سر_جمال_مصر في تضحيات ولادها عشان تكون ام الدنيا بحق"، وقال أبو زين: "مصر دي اللي هيا ايچيبت أصلا مفيهاش اي جمال لو فيه مصر تانيه جميله حد يقولنا"، وقالت سما محمد: "ربنا خلقها بطبيعة جغرافية جميلة ساحرة والسر الحقيقي ف جمالها... شعبها".

بينما قال سامي المصري: "#سر_جمال_مصر في كل حاجة فيها حاجة حلوة، لو إنت مش عارف قمية بلدك ونعمة الوطن اطلع شوف دول ناس عامله إزاي ونموت عشانها وشكرا لكل مصري شريف وكل شهيد مات من أجل بلدنا، حب الوطن مش محتاج غني وفقير مصر نعمة كبيرة انا مصري والفخر ليا وبثق ف #السيسي و #تحيا_مصر.

وقال أحمد رياض:"حقيقى شهامة وجدعنة لا تنتهى"، بينما قال جمال أحمد: "أسرار مصر الجمالية كتير هنتكلم عن طبيعة خلابة ولا اماكن سياحية خالدة تحس انك بين ناس من سبع الاف سنة ولا طيبة اهلها وناسها في مختلف محافظتها.. مصر مفبيش زيها ويمكن هو ده السر الاعظم"، بينما قالت إسراء علي: "لو اتكلمنا من هنا لبكرة مش هنقدر نوفي حقها.. بلدنا جميلة وهنغرد في حب مصر قدام كل العالم.. بلدنا جميلة حافظوا عليها"، فيما قالت سارة خالد: "تعالى شوف مصر وحلاوتها وجمالها.. تعالى وانت هتحس بالدفا اللي عمرك ما هتحسه في مكان تاني.. هنتكلم عن مصر وجمال اكلها ولا شوارعها اللي مليانة دفا وطيبة؟ تحيا مصر في كل الاوقات رغم كل الظروف ويحيا السيسي". 

وشارك المدونون عبر تويتر بمجموعة صور لاثار مصر وتاريخها في حملة ترويجية تحت شعار "هنغرد عن مصر". 

مصر شهيد السيسي مصري ترويج

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وائل لطفي

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