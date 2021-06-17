الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عضو هيئة تدريس بأزهر أسيوط يفوز بجائزة عبادة الدولية للباحث المتميز

المحرصاوي
المحرصاوي

فاز الدكتور جمعة عبد الجواد، عضو هيئة التدريس بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، بجائزة عبادة الدولية لعام 2021 للباحث المتميز تحت سن 40 عامًا بدعم من أكاديمية العلوم الأفريقية.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن دار النشر الطبيعية برئاسة الدكتور  محمود عبدالعاطي منحت الجائزة ل 25 باحثًا متميزًا على مستوى العالم من: أمريكا، وكندا، وبلجيكا، وتونس، وباكستان، ونيجيريا، والسعودية، وبريطانيا، والعراق، ومصر. 
 

أوضح صديق أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر شهد تطورًا كبيرًا في قطاعات: العلوم العربية، والشرعية، وأصول الدين، إضافة إلى قطاع العلوم التطبيقية الذي حقق تقدمًا كبيرًا في تصنيف شنغهاي وتصنيف QS، وتم تكريم جامعة الأزهر في دبي الأسبوع الماضي، إضافة إلى تكريمها من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

الأزهر جامعة الأزهر الأزهر الشريف مصر أزهر أسيو

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