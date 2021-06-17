الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربى يدين هجمات الحوثى الإرهابية المتكررة على خميس مشيط

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتمثل جرائم حرب، محذراً من تقاعس المجتمع الدولي عن مواقف رادعة وحاسمة  ضد الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد البرلمان العربي دعمه ووقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقوم بها للدفاع عن أمنها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشاد البرلمان العربي بيقظة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ونجاحها في تصديها واحباطها لكل الهجمات الإرهابية، مؤكداً في الوقت ذاته على كفاءة الدفاعات الجوية السعودية، بفضل القدرات الدفاعية العسكرية لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ورصد عمليات الاستهداف وقواعد الطائرات المسيرة ومنصات الصواريخ، قبل الإطلاق.

كان قد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بالمملكة.

وكشفت قوات التحالف العربي "إحباط كافة محاولات الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية"، واتخذت الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وأعلن الحوثيون استهداف مواقع عسكرية في مطار أبها السعودي بطائرتين مسيرتين، وكتب المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع في تغريدة على موقع "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية ظهر اليوم الخميس على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي بطائرتين قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي على جرائم العدوان وحصاره المستمر على بلدنا العزيز".

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