كيف ردت والدة التوائم العشرة على اتهامات عائلة زوجها بالخداع؟

قالت السيدة الجنوب أفريقية التي زعمت إنجابها ١٠ توائم لتحطم الرقم القياسي إنها لن تكشف عن مكان الأطفال بعد أن ادعت عائلة "الأب" أن الحمل كان خدعة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأب تيبوجو تسوتيتسي ، يدعي أنه لم يلتق بأطفاله بعد أسبوع من ولادتهم ، لكن الأم ، جوسيام سيثول ، ردت الآن قائلة إن شريكها أراد استخدام الأطفال لتحقيق مكاسب مالية وتعهد بإبقائهم مخفيين حتى الوقت مناسب.

ويخشى تيبوجو تسوتيتسي أن تكون ولادة شريكه لعشرة أطفال مجرد خدعة.

وياتي ظهور سيثول بعد ان ابلغ اهل صديقها باختفاءها بعد مزاعم ولادتها.

وقال تسوتيتسي إن صديقته اختفت بعد الولادة، مؤكدا أن آخر مرة رآها كانت في 7 يونيو ، قبل أن تدخل المخاض مباشرة وتم نقلها إلى المستشفى في بريتوريا ، جنوب إفريقيا ، وفقًا لتقارير بريتوريا نيوز.

وكان هناك حيث يُزعم أنها أنجبت سبعة أولاد وثلاث فتيات ، بعد 29 أسبوعًا من الحمل ، على الرغم من عدم وجود دليل رسمي على ولادتهم.

حينها قال الأب: "كانت حاملاً في الشهر السابع وسبعة أيام أنا سعيد، ولا أستطيع التحدث كثيراً".

ولم يتمكن تسوتيتسي من التواصل مع شريكته إلا عبر واتس اب وتم إبلاغه أنه لا يمكنه زيارتها بسبب قيود فيروس كورونا.

في رسالة أرسلها إلى هاتفها ، قال: "كنت بحاجة حقًا لرؤيتك ولكن أولويتي هي سلامتنا".

ومع ذلك ، في بيان جديد أدلى به عائلته نيابة عن تسوتيتسي يوم الثلاثاء ، أكد أنه لم ير شريكته أو الاطفال منذ الولادة وأنه يعتقد أنها خدعته.

وجاء في البيان: "قام تسوتيتسي بعدة محاولات لزيارة صديقته ، لكنها فشل في العثور عليها هي او أطفالها".

وقالت اسرته "قررت الأسرة وخلصت إلى أنه لا توجد ١٠ توائم مولودة بين تيبوجو تسوتيتسي وجوسيام سيثول ، حتى يثبت العكس وترغب في الاعتذار عن أي إزعاج أو إحراج."

فتحت الأسرة تحقيق بفقدان الام مع تزايد القلق بشأن شرعية الولادات.

وقالت الام المزعومة جوسيامو سيثول، وهي تتحدث إلى مراسل من جنوب إفريقيا في مكان غير معروف ، إنها "صُدمت" ببيان عائلة تسوتسيتي على الرغم من الاتصال المزعوم بتيبوجو يوم الثلاثاء.

أخبرت بيت رامبيدي أن عائلة شريكها كانت السبب الرئيسي وراء كونها بعيدة عنهم منذ الولادة المزعومة للتوائم العشرة.

وتابعت ان عائلة تسوتيتسي أرادوا استخدامها لكسب المال، وتتعرض لضغوط كبيرة من عائلته للكشف عن مكان وجود أطفالها ، لأنهم لم يحبوها أبدًا على أي حال.

وأضافت أنها تأذت من بيان العائلة وألمحت إلى أن علاقتها بعائلة تسوتسيتسي كانت دائمًا مشحونة.

وتابعت "أشعر أنهم لم يحبوني أبدًا وكنت أجبر نفسي على ذلك"، كما أنها شعرت بالحزن بسبب مزاعم الأسرة بأنها لم تنجب ، قائلة إن عائلة تسوتيتسي لم تكن متأكدة مما يتحدثون عنه.

وقال تسوتيتسي إنه ليس لديه أطفال في الحياة الواقعية واعتمد على صديقته للحصول على معلومات حول الأطفال، يدعي أنه تم إحباط عدة محاولات لزيارتها ، هي و الاطفال لأن مكانها غير معروف.

ولم تؤكد الام ولادة عشرة أطفال ، واكتفت بالإشارة إليهم على أنهم "أطفالها".