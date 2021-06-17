الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بريطانيا تؤكد دعم مؤتمر نظام الحكم في السودان لإنجاح اتفاق سلام جوبا

محمد حسن التعايشي
محمد حسن التعايشي والمبعوثة البريطانية

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حسن التعايشي، الخميس، عزم حكومة الفترة الانتقالية على المضي قدماً في تحقيق السلام بوصفه أحد مرتكزات ثورة ديسمبر المجيدة ، مشيداً بدعم بريطانيا ودول الترويكا للعملية السلمية في السودان.

وأطْلَعَ محمد حسن التعايشي ، لدى لقائه بالقصر الجمهوري في الخرطوم اليوم، السفيرة لويس والكر القائمة باعمال السفارة البريطانية بالخرطوم ، على مسار محادثات السلام بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو بجوبا وما وصلت إليه من مراحل، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وتطرق اللقاء للدور الكبير لدول الترويكا في دعم إتفاق جوبا لسلام السودان، ولزيارة وفد المجموعة مؤخرا للسودان وتوقيعه على الإتفاق، كضامنين لإتفاق السلام.

من جانبها أكدت والكر، عزم بريطانيا على دعم مؤتمر نظام الحكم في السودان باعتباره أحد القضايا الرئيسية لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

 

البرهان يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة  

وثمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، الدور الذى تضطلع به الأمم المتحدة لدعم حكومة الفترة الإنتقالية وجهودها للإنتقال السياسي وتحقيق  السلام الشامل والاستقرار بالبلاد .

وبحث البرهان ، خلال لقائه بمكتبة اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية فى السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، عدداً من القضايا المطروحة على الساحة الداخلية والدولية وعملية تنسيق المواقف بين حكومة الفترة الإنتقالية والبعثة الأممية فى القضايا ذات الإهتمام المشترك.

 وأوضح رئيس البعثة الأممية، أن اللقاء بحث جملة من القضايا التى تتطلب التعاون والتنسيق بين البعثة وحكومة الفترة الإنتقالية، لاسيما عملية السلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ودور الأمم المتحدة فى حشد المساندة الدولية للسودان لتحقيق سلام شامل.

وأضاف فولكر أن اللقاء استعرض بالتفصيل ملف الترتيبات الأمنية الخاص باتفاقية جوبا لسلام السودان ، والدور الأممي لدعم آليات تنفيذ الإتفاقية. واصفاً اللقاء بالودي، وأنه اتسم بالصراحة والوضوح. 

وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي،  الفريق أول محمد حمدان دقلو، ترأس بالقصر الجمهوري أمس، اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، بحضور أعضاء مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا ، مالك عقار، والدكتور الهادي ادريس، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

السودان مجلس السيادة الانتقالي بريطانيا الامم المتحدة جوبا الخرطوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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