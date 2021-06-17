الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد التنسيقية يثنى على مركز «العزيمة» لعلاج الإدمان بالمنيا: أقوى من المخدرات

تنسقية الأحزاب
تنسقية الأحزاب

أعرب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب عن سعادته بتواجده مع أعضاء مجلس النواب وشباب تنسيقية شباب الأحزاب داخل مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، مؤكدا أن ما شاهدناه من توفير كافة الخدمات والتأهيل لمرضى الإدمان يؤكد اهتمام الدولة وحرصها على الشباب.

وتابع: أننا كنواب برلمان بلجنة التضامن وأعضاء تنسيقة شباب الأحزاب دورنا رقابي ومتابعة ما تقوم به وزارة التضامن مؤكدا أن ما يحدث داخل مركز العزيمة بالمنيا شيء مبهر ويدعو للفخر ويجعلنا نؤكد بأن "شباب مصر حقيقي أقوى من المخدرات".

وقال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن زيارته اليوم لمركز العزيمة بالمنيا بمرافقة أعضاء مجلس النواب يدعونا للفخر بسبب توفير كافة الخدمات وتأهيل مرضى الإدمان وكذلك تدريبهم على الحرف المهنية التي يحتاجها سوق  للعمل.

وحرص وفد تنسيقية شباب الأحزاب على تفقد المركز وإجراء حوارات مع المتعافين والسماع لهم مؤكدين أن ما تقوم به وزارة التضامن ممثلة في صندوق مكافحة الإدمان بالمركز يدعو للفخر بسبب حرص الصندوق على توفير  كافة الخدمات لمرضى الإدمان حتى التعافي بجانب تدريبهم على حرف يحتاجها سوف العمل.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس النواب عن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين لمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بمرافقة عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة تحت عنوان "بإيدينا"، تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان سيتم افتتاحه  نهاية العام الجاري بمحافظة قنا.

ضم وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، النائبة رضوى إسماعيل وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب والنائبة هيام الطباخ،  عضو لجنة التضامن بمجلس النواب والنائبة رحاب عبد الغنى عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، والنائب محمود ترك عضو لجنه التضامن بمجلس النواب.

محافظة المنيا وزيرة التضامن مجلس النواب صندوق مكافحة الادمان تنسيقية شباب الأحزاب لجنة التضامن بمجلس النواب مكافحة وعلاج الإدمان

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