الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العناني ووزير الاستثمار السعودي يناقشان آليات تنشيط السياحة

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم، بوزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي وذلك علي هامش زيارتهما الحالية لمصر.

وتطرق الحديث إلى مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنشيط السياحة وتبادل الأفكار للترويج السياحي وطرح مقترحات لتشجيع الاستثمارات في مجال السياحة.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور خالد العناني بإهداء وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية مستنسخاً أثرياً من نتاج أعمال مصنع المستنسخات الأثرية والذي تم افتتاحه في مارس الماضي.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أكد أن التقرير الصادرة من الوفود الأمنية الروسية التي زارت مصر نهاية الشهر الماضي عن الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصر لحماية سائحيها في المطارات المصرية والمنتجعات السياحية كانت جيدة.

وأكد في تصريحات صحفية، أن هناك وجود تنسيق وتواصل على مستوى حكومي بين مصر وروسيا، لوضع استراتيجية استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، علاوة على تواصل مع الشركات السياحية والوكلاء بالخارج لبدء اعداد برامج ترويجية مشتركة.

وأشار إلى أن المقصد السياحي المصري مستعد لاستقبال السائحين من مختلف الدول، خاصة أسواق أوروبا الشرقية وكرواتيا وكازاخستان وبيلاروسيا، وقد شهدت الأخيرة تزايدا كبيرا في الحركة الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه سیتم إطلاق حملة ترويجية دولیة لمصر لمدة 3 سنوات قبل بدایة خریف هذا العام للترویج السیاحي لمصر بصورة أكبر وجذب المزید من السائحین إلیها.

العناني ووزير الاستثمار السعودي يناقشا آليات تنشيط

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وائل لطفي

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