الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إجراءات تأمينية.. الانتهاء من تشييد السور الخرساني حول مطار القاهرة قريبا

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي، أنه سيتم الانتهاء من تشييد السور الخرساني بطول مطار القاهرة الدولي، خلال الفترة المقبلة، لتشديد الإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بكافة المطارات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وفي ظل عمليات التطوير ولتحديث والصيانة التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن عمليات التشييد التي تقوم بها إحدى شركات المقاولات الخاصة تحت إشراف وتقييم القطاع الهندسي بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وأشارت المصادر، إلى أن مطار القاهرة الدولي يشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة في معدلات التشغيل بمرحلتي السفر والوصول، خاصة عقب حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الأعلى للمطارات مع بداية العام الجاري.

وأوضحت المصادر، أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تواصل تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم.

هذا وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

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