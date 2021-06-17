محكمة الجنايات تقرر تجديد التدابير الاحترازية لمتهم نشر أخبارًا كاذبة

قررت المحكمة المختصة، اليوم الخميس، تجديد التدابير الاحترازية للمتهم أشرف رضا، لمدة 45 يومًا أخرى، بعد إخلاء سبيله على خلفيه اتهامه بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويلا بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

- التدابير الاحترازية فى القانون المصري

لا يعرف الكثيرون التدابير الاحترازية المتواجدة في القانون المصري، والذي تكون من ضمن الإجراءات القانونية التي تهدف إلى حماية المجتمع، ونرصد عبر السطور التالية أبرز المعلومات عن التدابير الاحترازية.

وعرف القانون المصري التدابير الاحترازية بأنها مجموعة من الإجراءات القانونية التي تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة، تهدف إلى حماية المجتمع عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة.

1- ارتباطها بالخطورة الإجرامية

تكون التدابير الاحترازية مرتبطة بالخطورة الإجرامية بما يعني أن فرض التدبير وزواله مرتبطين بوجود الخطورة فتوافرها سبب لوجوده، وزوالها كذلك سبب لانقضائه.

2- أسلوب للدفاع الاجتماعي

تعتبر أسلوبا للدفاع الاجتماعي ضد خطورة المجرم، وهذا ما يفسر إمكان تطبيق التدبير الاحترازي على عديمي التمييز والإدراك.

3 - الهدف الأساسي منها

الهدف الأساسي من التدبير الاحترازي يعد هدف وقائي، إذا يهدف إلى مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية المجرم.

4- تجريد المجرم من الوسائل المادية

التدابير الاحترازية تتطلب تجريد المجرم من الوسائل المادية التي تمكنه من ارتكاب جرائم جديدة والإضرار بالمجتمع.