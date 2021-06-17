مجدي الطيب: تجربة افتتاح مهرجان الإسماعيليه فى الهواء الطلق «مذهلة»

أبدى الناقد مجدي الطيب، إعجابه بتجربة تدشين حفل الافتتاح لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى أقيم مساء أمس في الهواء الطلق على شاطئ قناة السويس.

كتب الطيب، عبر فيسبوك:"تجربتي مع سينما الهواء الطلق، والعروض الفيلميةالمفتوحة في الميادين، والساحات العامة، في مصر، غير مُشجعة؛ نتيجة تراكمات كثيرة، قديمة وحديثة، لم تكن النتيجة فيها مُرضية بالنسبة لي، والكثيرين؛ سواء من ناحية الصوت الرديء أو الشاشة التي يتلاعب بها الهواء حتى جاءت تجربة عرض فيلم افتتاح الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، لتُعيد لي الثقة في أننا قادرون على تصويب المسار؛ بعد ما نجح حمادة البيلي، وشركته، في تقديم تجربة رائعة بكل المقاييس، استمتعت فيها، والجمهور، بتقنيات مُبهرة، على صعيدي الصوت النقي، والشاشة الساحرة، التي تضاهي أحدث شاشات العرض، وكانت تجربة مُذهلة، لا تشوبها شائبة، بعد ما اعتدنا، في السابق، أن تتسبب عروض الهواء الطلق، في تكدير صفو الحضور، وتترك انطباعًا عامًا بأن بيننا ومثل هذه النوعية من العروض مائة سنة ضوئية، وها نحن نثبت أن "مصر تستطيع".

افتتاح مهرجان الإسماعيليه