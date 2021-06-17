السيمفونى يعزف مختارات موسيقية من الأوبرات العالمية بمسرح النافورة

يقدم أروكسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى، حفلا بقيادة المايسترو الإيطالى جاكوب سيبارى دى بيسكاسيرولى، وذلك فى الثامنة مساء السبت 19 يونيو الجاري، على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مختارات موسيقية من أشهر الأوبرات العالمية منها لاتراڤياتا - افتتاحية نوباكو - افتتاحية لافورزا ديل ديستينو ل ڤيردى، أنچيليكا لبوتشينى، افتتاحية دون باسكوالى لدونيزتى، مانون ل بوتشينى، كاڤالاريا روستيكانا ل ماسينيه، افتتاحية ويليام تل ل روسينى، جاتوباردو ل نينو روتا.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى.

وضمن رسالة الأوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة؛ قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.

وفي نفس السياق؛ يقدم الموسيقار يحيي خليل، رائد موسيقى الجاز فى مصر، حفلا على مسرح النافورة فى الثامنة مساء الأحد 20 يونيو الجاري، بمصاحبة مجموعة من الموسيقيين من مختلف دول العالم هم اللبنانى أندريا سيجون ( كونتر باص ) ، المصرى الكندى على عمر الفاروق ( جيتار ) الفرنسى سيزار بويشوس ( ساكسفون ) ، البلغارية ديجايما ( غناء - فيولينة )، الثنائى المصرى السورى دينا وغسان ( عود ) ولاول مرة الصوت الجديد الواعد جايدة الخولى.

ويأتي ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمى للموسيقى، حيث يتضمن البرنامج باقة مختارة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية.

جاكوب سيبارى دى بيسكاسيرولى

جاكوب سيبارى دى بيسكاسيرولى

جاكوب سيبارى دى بيسكاسيرولى