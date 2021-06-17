الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا: تلقى 80 ألفًا و131 شخصًا اللقاح المضاد لكورونا

اللقاح المضاد لكورونا
اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تلقي 80 ألفًا و131 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن هناك 6902 شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، مشيرة إلى مواصلة أعمال الحملة المتنقلة للتلقيح ضد فيروس كورونا في نواكشوط والمحافظات الداخلية، والتي تستهدف تلقيح 120 ألف مواطن ضد الفيروس خلال 3 أيام.

وأشارت إلى أن الحكومة الموريتانية أعلنت تعبئة نصف مليون جرعة من اللقاح حتى الآن، ومواصلة الجهود لجمع اللقاح حتى يصل إلى 2 مليون و200 ألف جرعة.

وأضافت أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 20 ألفًا و199 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 477 حالة، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 19 ألفًا و271 متعافيًا.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

نواكشوط الموريتانية موريتانيا لقاح لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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