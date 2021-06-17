الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حفظ التحقيقات في مصرع مسجل خطر أثناء هروبه من الشرطة بدار السلام

جثة
جثة

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الخميس، حفظ التحقيقات في مصرع مسجل خطر سقط من عقار أثناء هروبه من الشرطة؛ لعدم وجود شبهة جنائية.

كانت أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بدفن جثة عاطل لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأنه سقط أثناء محاولته الهرب، وأكدت عائلة المجني عليه الواقعة ونفت وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث الدرب الأحمر بتواجد المتوفي الهارب بمنطقة عزبة خيرالله بدائرة قسم شرطة دار السلام، و حضرت مأمورية لاستكمال التحريات حيث تم مدهم  بأفراد البحث المعينين بالمنطقة محل الفحص، و عقب توجه المأمورية لمكان اختباء المتهم  استشعر تواجد الشرطة، وقام بالجري والقفز فوق أسطح المنازل حتى سقط داخل منور أحد العقارات و تم نقله للمستشفى الا أنه تبين وفاته. 

وكان المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، قد تلقى اتصالا تليفونيا من مستشفى الجعفري بوصول شخص يدعى “و.ا.ع”، 39 سنة،  دون عمل و مقيم 1 درب البرابرة (الدرب الأحمر) متوفى نتيجة سقوطه من علو، وسبق اتهامه بـ 9 اتهامات، آخرهم  القضية  لسنة 2020 جنح الدرب الأحمر بتهمة سرقة متجر، و المسجل تحت رقم 4827 الفئة أ.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3375 اداري دار السلام، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات والتي قررت نقل الجثمان لمشرحة زينهم لإجراء صفة تشريحية بالتقرير المفصل والتصريح بدفن المتوفي.

حفظ التحقيقات دار السلام مسجل خطر مصرع عقار الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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