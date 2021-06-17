نقيب المحامين يخاطب محافظ الوادي الجديد لتخصيص مقر للنقابة الفرعية بالخارجة

خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك لتخصيص مقر للنقابة الفرعية بالخارجة.

وجاء في الخطاب: “إنه نظرا لأن نقابة المحامين بالوادي الجديد ليس لديها مقر لذا نأمل في التفضل بتخصيص مقر إداري للنقابة بالشراء بالمول الإداري، والتجاري المجاور لمجمع المحاكم والمصالح الحكومية، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والنقابة على أتم استعداد لسداد القيمة بالكامل، وكذا أي رسوم لذلك”.

كما أحال النقيب العام طلب النقابة الفرعية بالتعاقد مع صيدلية وطبيب للجنة العلاج لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك خلال لقاء الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين بالأستاذ محمد بشير نقيب محامي الوادي الجديد، وعدد من أعضاء المجلس الفرعي.

فيما صرح عضو مجلس نقابة المحامين – مقرر لجنة الفكر القانوني محمد راضي مسعود، بأن اللجنة بدأت في توزيع أعداد مجلة المحاماة على النقابات الفرعية المختلفة لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية، وذلك بتكليف من النقيب العام الأستاذ رجائي عطية.

وأشار مقرر لجنة الفكر القانوني، إلى أن العدد الأول لعام 2021 سينشر (PDF) عبر الموقع الرسمي للنقابة، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسبق أن أكد نقيب المحامين رجائي عطية، أن إصدار العدد الأول من مجلة المحاماة لعام 2021 خطوة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم.

وأضاف نقيب المحامين في بيان له: «إلى المحامين المشتغلين بحق، مجرد خطوة بسيطة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم، ورغم محاولات إعاقة وعرقلة البناء، رغم وعورة الطريق».

واعتمد نقيب المحامين رجائي عطية، العدد الأول لمجلة المحاماة والتي تصدرها النقابة العامة للمحامين كل 3 أشهر.

كانت نقابة المحامين قد أجرت ممارسة عامة لطباعة المجلة التي رست على دار أخبار اليوم بتكلفة بلغت 581 ألف جنيه، لطبع 60 ألف نسخة بالمواصفات الواردة بكراسة الشروط، مؤكدة أنه يجري حاليًا، توريد نسخ المجلة وتسليمها بمقر النقابة العامة تمهيدًا لتوزيعاها على النقابات الفرعية.