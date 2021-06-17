المحامين: بدء توزيع مجلة المحاماة على النقابات الفرعية

صرح عضو مجلس نقابة المحامين – مقرر لجنة الفكر القانوني محمد راضي مسعود، بأن اللجنة بدأت في توزيع أعداد مجلة المحاماة على النقابات الفرعية المختلفة لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية، وذلك بتكليف من النقيب العام رجائي عطية.

وأشار مقرر لجنة الفكر القانوني، إلى أن العدد الأول لعام 2021 سينشر (PDF) عبر الموقع الرسمي للنقابة، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسبق أن أكد نقيب المحامين رجائي عطية، أن إصدار العدد الأول من مجلة المحاماة لعام 2021 خطوة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم.

وأضاف نقيب المحامين في بيان له: «إلى المحامين المشتغلين بحق، مجرد خطوة بسيطة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم، ورغم محاولات إعاقة وعرقلة البناء، رغم وعورة الطريق».

واعتمد نقيب المحامين رجائي عطية، العدد الأول لمجلة المحاماة والتي تصدرها النقابة العامة للمحامين كل 3 أشهر.

كانت نقابة المحامين قد أجرت ممارسة عامة لطباعة المجلة التي رست على دار أخبار اليوم بتكلفة بلغت 581 ألف جنيه، لطبع 60 ألف نسخة بالمواصفات الواردة بكراسة الشروط، مؤكدة أنه يجري حاليًا، توريد نسخ المجلة وتسليمها بمقر النقابة العامة تمهيدًا لتوزيعاها على النقابات الفرعية.