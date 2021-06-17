الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المحامين: بدء توزيع مجلة المحاماة على النقابات الفرعية

رجائي عطية
رجائي عطية

صرح عضو مجلس نقابة المحامين – مقرر لجنة الفكر القانوني محمد راضي مسعود، بأن اللجنة بدأت في توزيع أعداد مجلة المحاماة على النقابات الفرعية المختلفة لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية، وذلك بتكليف من النقيب العام رجائي عطية.

 

وأشار مقرر لجنة الفكر القانوني، إلى أن العدد الأول لعام 2021 سينشر (PDF) عبر الموقع الرسمي للنقابة، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وسبق أن أكد نقيب المحامين رجائي عطية، أن إصدار العدد الأول من مجلة المحاماة لعام 2021 خطوة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم.

 

وأضاف نقيب المحامين في بيان له: «إلى المحامين المشتغلين بحق، مجرد خطوة بسيطة على طريق إعادة ما تهدم من البناء العظيم عبر سنوات من الهدم، ورغم محاولات إعاقة وعرقلة البناء، رغم وعورة الطريق».

 

واعتمد نقيب المحامين رجائي عطية، العدد الأول لمجلة المحاماة والتي تصدرها النقابة العامة للمحامين كل 3 أشهر.

 

كانت نقابة المحامين قد أجرت ممارسة عامة لطباعة المجلة التي رست على دار أخبار اليوم بتكلفة بلغت 581 ألف جنيه، لطبع 60 ألف نسخة بالمواصفات الواردة بكراسة الشروط، مؤكدة أنه يجري حاليًا، توريد نسخ المجلة وتسليمها بمقر النقابة العامة تمهيدًا لتوزيعاها على النقابات الفرعية.

مجلس الدولة نقابة المحامين نقيب المحامين التواصل الاجتماعي النقابات الفرعية النقابة العامة للمحامين محمد راضي مسعود

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

الأولى على الإعدادية بالجيزة: كنت بذاكر 12 ساعة فى اليوم

«جهاز تتبع للمراكب».. وسيلة حماية الصيادين مقيدة بـ«التكلفة المرتفعة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه