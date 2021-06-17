الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

«تعليم مطروح»: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه يجري الآن أعمال تصحيح ومراجعة أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بلجان النظام والمراقبة في قطاعات وسط وغرب وشرق وجنوب مطروح.

وأكد سلامة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر الانتهاء من عملية التصحيح  خلال اليومين القادمين تمهيدا لاعتماد النتيجة مع بداية الأسبوع المقبل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك عقب عودته من الخارج.

وكان الدكتور محمود قاسم  وكيل مديرية  التربية والتعليم بمطروح، أكد في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة سيتم إعلانها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح، حيث تتم أعمال التصحيح في 4 قطاعات وهي قطاع شرق ويضم البنجر والحمام والعلمين والضبعة، وقطاع وسط بمدينة مرسى مطروح، وقطاع غرب يضم النجيلة وبراني والسلوم، وقطاع جنوب مدينة سيوة.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح  أنه من المقرر إعلان النتيجة خلال 10 أيام  وذلك بناء على توجيهات عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 9 آلاف و435 طالبا وطالبة مقسمين التعليم العام 8844 طالبا وطالبة، والمنازل 338 طالبا وطالبة، والتعليم الخاص 253 طالبا.

وأضاف أن وكيل وزارة التربية والتعليم عاطف سلامة يتابع بشكل يومي أعمال تصحيح وتقدير درجات الشهادة الإعدادية حيث وجه للمصححين بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية وأن مصلحة الطالب تأتي في المقدمة.

وتابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أعمال التصحيح، وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة مطروح الإعدادية بنات بوسط المدينة  للاطمئنان على سير العمل.

جاء ذلك بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

مطروح تعليم مطروح الشهادة الاعدادية اعمال التصحيح والمراجعه اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

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