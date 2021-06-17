إستونيا تتبرع بـ900 ألف جرعة لقاح «استرازينيكا» المضاد لكورونا

قال رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس، إن بلاده ستتبرع بجرعات زائدة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" من خلال مبادرة (كوفاكس) العالمية الرامية إلى ضمان إتاحة اللقاحات لجميع البلدان على نحو سريع ومنصف.

وأضاف كالاس: "قررنا التبرع بـ900 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لدول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الاحتفاظ بجرعات كافية لجميع أفراد الشعب الإستوني".

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإستونية، تلقى 40% من الشعب الإستوني بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وقد كشفت تجربة سريرية، أن دواء "توفاسيتينيب" الذي يستخدم في علاج التهاب المفاصل، سجل نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادة لمرض كوفيد-19.

وشملت التجربة السريرية التي نشرت نتائجها مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين"، مشاركة 289 شخصا، كانوا يتعالجون في مستشفيات في 15 موقعا مختلفا بالبرازيل، بسبب إصابتهم بأعراض حادة لكوفيد-19.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.