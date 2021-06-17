خبير أمريكي: دعم بايدن لاتفاقيات «مينسك» نجاح لروسيا

قال الأستاذ المساعد في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية كيث داردن، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن دعم اتفاقيات مينسك يعتبر إنجازا كبيرا لروسيا في قمة جنيف.

وأضاف داردن -في مقابلة اليوم الخميس مع وكالة أنباء "تاس" الروسية ردا على سؤاله عما إذا كان بإمكان أي مسؤول أمريكي أن يضعف من أهمية نتائج القمة الروسية الأمريكية- "هناك الكثير من الأشخاص في مجتمع الخبراء مستاءون للغاية، لا سيما أولئك الذين يركزون على أوكرانيا. نظرا لأن جو بايدن جدد دعمه لمينسك ، فهذا إنجاز كبير للجانب الروسي الذي خرج من هذه المفاوضات".

وتابع داردن "لكن من الواضح أن هناك من في الجانب الأمريكي لا يريدون علاقات تعاون مع روسيا ويشعرون بالتأكيد بالتهديد من هذه القمة".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد صرح بأن المششاورات ستبدأ حول العديد من الأمور الدبلوماسية بين الجانبين الروسى والأمريكى، ولفت إلى تراكم الكثير من القضايا عبر الزمن، وأعرب عن يقينه بأن الجانب الأمريكى عازم على التوصل إلى حلول

وقال الرئيس الروسى -فى مؤتمر صحفى عقب القمة الأمريكية الروسية فى جنيف اليوم الأربعاء- أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عودة سفيرى البلدين لعملهما ومهامهما إلا أنه لم يتم تحديد موعد لذلك.

وأضاف أنه تمت خلال القمة مناقشة قضية أوكرانيا بشكل مفصل، وأن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد أن حلول القضية تكمن فى اتفاق "مينسك".

وتابع أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مسئولية مشتركة فى حفظ الاستقرار الاستراتيجى العالمى كونهما القوتين العظمتين النوويتين فى العالم.

وقال: "نحن ندرك هذا، أعتقد أنه ظهر جليا للجميع أن الرئيس بايدن تحمل المسئولية فيما يخص تمديد مفاوضات معاهدة "ستارت 3" لخمس سنوات أخرى"، موضحا أنه اتفق، فى هذا الصدد، مع الرئيس بايدن على بدء المشاورات على مستوى الوكالات المعنية فى البلدين.