الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن والأردن يبحثان التعاون الإعلامى والأوضاع السياسية بالمنطقة

معمر الإرياني
معمر الإرياني

بحث وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، خلال لقائه، وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني المهندس صخر دودين، على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب في دورته الـ51، أوجه ومجالات التعاون الإعلامي بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الإعلامي.

واستعرض الجانبان- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس- مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن وجهود ومبادرات السلام الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، واستمرار الميليشيات الانقلابية الحوثية في رفض كل المبادرات وتصعيدها العسكري على محافظة مأرب واستهداف مخيمات النازحين والأحياء المدنية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

وتطرق وزير الإعلام اليمني إلى خزان صافر العائم والنتائج الكارثية التي قد تحدث في ظل استمرار تعنت الميليشيات ورفضها السماح بوصول فرق الصيانة، وما قد يترتب على ذلك من أضرار ستطال كل الدول المشاطئة على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن ما تعرضت له المؤسسات الإعلامية من تدمير ممنهج على يد الميليشيات الحوثية، وما تقوم به آلتها الإعلامية من تقديم محتوى مدمر لعقول الأطفال والشباب وآثار هذا المحتوى على الأجيال القادمة ونتائجه على المجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أن بلادنا تحتاج إلى تعاون كل الأشقاء العرب من أجل مواجهة المشروع الفارسي الذي تنفذه إيران من خلال مليشياتها في المنطقة.

ولفت إلى أهمية الدعم العربي لليمن في هذه المرحلة؛ لمواجهة المشروع الإيراني، الذي يستهدف الهوية الوطنية والقومية للشعب اليمني، مشيداً بالدعم الذي تقدمه السعودية لليمن في مختلف المجالات، وكذا جهودها في سبيل إسقاط انقلاب ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة.
 من جانبه، أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، موقف بلاده الدائم والثابت في دعم الشرعية الدستورية اليمنية، وهو الموقف الذي تجسد من خلال مشاركة الأردن في تحالف دعم الشرعية، وحرص بلاده على أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه على كامل ترابه الوطني.
 في سياق متصل، وعلى هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب في دورته الـ51، بحث وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، اليوم، مع وزير الثقافة والإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب في دولة الكويت الشقيقة عبدالرحمن المطيري، على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب في دورته الـ51، أوجه ومجالات التعاون الإعلامي بين البلدين.


 واستعرض الإرياني مع نظيره الكويتي- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في بلاده وجهود ومبادرات السلام الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، واستمرار الميليشيات الانقلابية الحوثية في رفض كل المبادرات وتصعيدها العسكري على محافظة مأرب واستهداف مخيمات النازحين والأحياء المدنية، والتي كان آخرها الحادث الإرهابي الذي سقط ضحيته 21 شهيداً بينهم نساء وأطفال.


 وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن ما تعرضت له المؤسسات الإعلامية من تدمير ممنهج على يد الميليشيات الحوثية، وما تقوم به آلتها الإعلامية من تقديم محتوى مدمر لعقول الأطفال والشباب وآثار هذا المحتوى على الأجيال القادمة ونتائجه على المجتمع بشكل عام، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى تعاون كافة الأشقاء العرب، من أجل مواجهة المشروع الطائفي الذي تنفذه إيران من خلال ميليشياتها في المنطقة.


 من جانبه، أكد وزير الثقافة والإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي، حرص بلاده على أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، مبدياً حرصه ورغبته الشديدة في استمرار التواصل بين الوزارتين، وبما يعمل على تحقيق مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.

الأردن السياسية مليشيات تحالف مشروع ميليشيات مبادرات يبحثان وزير الدولة وزير الاعلام وزراء الإعلام العرب

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وائل لطفي

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