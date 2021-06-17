الكويت تعلن قرارات جديدة بشأن إجراءات السفر في ظل كورونا

قرر مجلس وزراء الكويت، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المعتمد لدى دولة الكويت، على أن يستثنى من ذلك الفئات التالية:

- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

- المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

- الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وارة الصحة.

- وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021.

ووفقًا لما ذكره مركز التواصل الحكومي لدولة الكويت في بيانه اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، قرر مجلس الوزراء الكويتي، أيضًا، السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات (فايزر، أسترازينكا، موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون آند جونسون، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 شريطة إجراء فحصي (PCR) الأول قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول، ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (PCR) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

كما قرر المجلس السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى الأماكن التالية:

- صالات المطاعم والمقاهي (على أن يُسمَح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات).

- الأندية الصحية والصالونات.

- المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن 6000 م، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021.

وأتاح مجلس وزراء الكويت، إمكانية استخدام إحدى التطبيقين "هويتي" أو مناعة "Immune"، لإثبات التحصين لمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الإصابة بالفيروس وفق شروط وزارة الصحة الكويتية.