«محلية النواب» تؤكد أهمية دعم الصناعة الوطنية بالمحافظات أسوة ببورسعيد

أكد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، والذى يزور محافظة بورسعيد، على أهمية دعم الصناعة الوطنية في كل المحافظات على غرار ما يحدث في المنطقة الصناعية ببورسعيد.

ووجه المهندس أحمد السجيني، التحية لمحافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية على الجهود التي يقومون بها، لاسيما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية.

وقال السجيني، خلال الجولة التفقدية بالمنطقة الصناعية برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعمرو عثمان، نائب المحافظ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تجربة المنطقة الصناعية في المحافظة فريدة، مشددا على ضرورة تصدير هذا الفكر لكل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمصنع إنتاج إطارات السيارات، والذى وصلت استثماراته لنحو 3 مليارات جنيه مرحلة أولى.

وقال السجيني: “المصنع صناعة وطنية مشرفة، مطالبا بأهمية تقديم كامل الدعم من أجهزة الدولة لمثل هذه المشروعات”.

من جهته، قال عمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن المصنع يدعو للفخر، مشيرا إلى أنه الوحيد في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بهذه الكفاءة.

وأكد أهمية تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات الكبرى لما لها من تأثير إيجابي كبير في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وأهمية دعم الصناعة الوطنية.

وفي سياق آخر، يواصل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، زيارته الميدانية لمحافظة بورسعيد، اليوم، الخميس، والتي بدأت أمس الأربعاء.

وبدأ الوفد البرلماني جولاته اليوم، الخميس، بتفقد المنطقة الصناعية (54 مصنعا، 58 مصنعا، بيراميدز، كابسي، الضفاير، بورسعيد ستار للأسماك، مصنع أفينا للمبات).

كما تشمل جولات وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفقد مصنع تدوير القمامة، وتفقد مشروع الداون تاون (عزبة أبوعوف سابقا)، وزيارة مشروع تاون باون السياحى، وزيارة مشروع بورتو سعيد السياحي، وتفقد قرية بالما السياحية، وتفقد مشروع "éclat".

يشارك في الزيارة، النواب محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبوسمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبدالسلام.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد، أمس الأربعاء، إن زيارات اللجنة تأتى بمثابة تقصى ميدانى بعد مناقشة طلبات إحاطة أو موازنات المحافظات، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأثني السجيني على جهود التطوير والتنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار بكافة أنواعه.

وقامت اللجنة خلال جولتها أمس بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وإدارة التحول الرقمي، وعدد من الأسواق، ومنطقة السيدة نفيسة والإسكان التعاوني، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي الحي الإماراتي، والميناء البري.