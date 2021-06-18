عدم النوم الجيد.. 5 مخاطر صحية وراء إفراطك في العمل

يعتبر العمل الجاد من الأمور المريحة للنفس عند العديد من الأشخاص التى تجعلهم راضين عن أنفسهم لكن عليك الانتباه عدم اجهاد نفسك بلا شك مما ينتج عن ذلك المزيد من المخاطر الصحية وراء الافراط في العمل وفيما يلي نرصد خلال سطور 5 مخاطر صحية وراء الإفراط في العمل حتى لا يؤثر على صحتك النفسية والبدنية.

العمل الجاد ضرورة بلا شك، لكن علينا ألا يصل الأمر بك للتأثير السلبي على النفسية والصحة الجسدية، وفقًا لموقع health نرصد الآثار السلبية للإفراط في العمل:

خطر الإصابة بالنوبات القلبية

كشفت العديد من الدراسات الحديثة أن هناك رابط ما بين عدد ساعات العمل الطويلة والمشاكل الصحية الناتجة عنها حيث أن الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة على مدار الأسبوع أكثر عرضه لمشاكل القلب يزيد الخطر بنسبة 13% وهذه الدراسة تمت على من يعملون من 35 إلى 40 ساعة في الأسبوع.

الإجهاد البدني المستمر

كشف مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن الإجهاد البدني هو السبب الرئيسي الثاني للإصابة بأمراض مختلفة، وأنه المرض الذي يمنع الموظفين من الذهاب للعمل حيث يسبب الاجهاد ضعف المناعة.

علامات الإجهاد البدني ما يلي:-

الشعور بالضغط والقلق

نسيان الطعام والشراب

تناول كميات كبيرة من الطعام

قلة الحركة

فرط الحركة المبالغ فيه

الاكتئاب والقلق

كشفت منظمة الصحة العالمية أن الاكتئاب ينتج ايضا من خلال الساعات الطويلة للعمل، وأنه يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، لأنه يتأثر بشكل مباشر بإنتاجية الموظف، وقدرته على العمل بشكل متوازن وسليم، وقلة الابداع بطبيعة الحال.

صعوبة في النوم

من الضرورى أن نعلم أن الإجهاد وساعات العمل الطويلة بالطبع تخلق مشاكل في النوم وتعيق الشخص عن الاستمتاع بنوم هادىء والشعور بالتوتر والضغط والقلق طوال اليوم وصعوبة في التفكير مما ينتج عن هذا مشاكل في الذاكرة ونوبات الصداع الممتالية.

فقدان حياتك الشخصية

العمل بهذه الصورة يجعلك منعزل عن حياتك الاجتماعية ومتابعة الأولاد في حالة وجودهم، والانغماس بشكل كبير في حياتك العملية والأجواء المحيطة بك هي أجواء عمل وتقارير وأوراق مما ينتج عنه صعوبة في التواصل والتعامل مع الآخرين.