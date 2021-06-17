الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في موسم حصاده.. 25 فائدة مختلفة للعنب

العنب
العنب

يتميز فصل الصيف بتنوع المحاصيل المختلفة من الفاكهة، وبدأ موسم قطف ثمار العنب بجميع أنواعه، والذي يعد من اهم الفاكهة الموجودة في مصر منذ قديم الأزل لاحتوائه على العديد من الفيتامينات المختلفة.

وفي سياق ذلك، نستعرض الفوائد العديدة للعنب حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

أعضاء الجسم:

للعنب العديد من الفوائد المختلفة على جميع اعضاء الجسم وهي كالتالي:

  • يحمي من أمراض شبكية العين.
  • يعمل على تقوية النظر.
  • يقي الجسم من خطر ارتفاع كوليسترول الدم.
  • يحارب الإصابة بأمراض تصلب الشرايين.
  • يعمل على ضبط ضغط الدم.
  • يعمل على تخليص الجسم من السموم والأملاح الزائدة.
  • يمنع تكون حصوات الكلى.
  • يساعد في تسهيل عملية الهضم.
  • منظم للسوائل في الجسم.
  • يقي الجهاز الهضمي من الإصابة بالإمساك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
  • يحتوي العنب على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والتي بدورها ترفع مناعة الجسم.
  • ينقي الدم من السموم.
  • يقي من التهابات المفاصل.
  • يمد الجسم بالطاقة ويقلل من الإجهاد.
  • يساعد في علاج النزيف الرحمي.
  • يقي من خطر الإصابة بأمراض فقر الدم.
  • يحمى الجسم من الجفاف.

البشرة والشعر:

للعنب العديد من الفوائد التى تعود على البشرة اهمها:

  • يعمل العنب على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة.
  • يحارب العنب ظهور تجاعيد البشرة في سن مبكر.
  • يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على تنظيف البشرة.
  • يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.
  • يحمي البشرة من حروق الشمس.
  • يخفف من آثار حب الشباب.
  • يعمل على تخفيف الهالات السوداء.
  • يعالج التهابات البشرة.
  • يعمل كبسلم ومرطب طبيعي للشعر.
  • يحارب تساقط الشعر ويعمل على تقوية بصيلاته.
  • يحتوي على حمض اللينوليك الذي يغذي فروة الرأس.
  • يصنع منه العديد من الماسكات والزيوت المختلفة لتغذية البشرة والشعر.

 

العنب موسم حصاد العنب فوائد العنب انواع العنب المختلفة فاكهة الصيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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