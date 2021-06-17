في موسم حصاده.. 25 فائدة مختلفة للعنب

يتميز فصل الصيف بتنوع المحاصيل المختلفة من الفاكهة، وبدأ موسم قطف ثمار العنب بجميع أنواعه، والذي يعد من اهم الفاكهة الموجودة في مصر منذ قديم الأزل لاحتوائه على العديد من الفيتامينات المختلفة.

وفي سياق ذلك، نستعرض الفوائد العديدة للعنب حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أعضاء الجسم:

للعنب العديد من الفوائد المختلفة على جميع اعضاء الجسم وهي كالتالي:

يحمي من أمراض شبكية العين.

يعمل على تقوية النظر.

يقي الجسم من خطر ارتفاع كوليسترول الدم.

يحارب الإصابة بأمراض تصلب الشرايين.

يعمل على ضبط ضغط الدم.

يعمل على تخليص الجسم من السموم والأملاح الزائدة.

يمنع تكون حصوات الكلى.

يساعد في تسهيل عملية الهضم.

منظم للسوائل في الجسم.

يقي الجهاز الهضمي من الإصابة بالإمساك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

يحتوي العنب على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والتي بدورها ترفع مناعة الجسم.

ينقي الدم من السموم.

يقي من التهابات المفاصل.

يمد الجسم بالطاقة ويقلل من الإجهاد.

يساعد في علاج النزيف الرحمي.

يقي من خطر الإصابة بأمراض فقر الدم.

يحمى الجسم من الجفاف.

البشرة والشعر:

للعنب العديد من الفوائد التى تعود على البشرة اهمها: