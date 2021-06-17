نيكولاس خوري:ً هناك بريق أمل في «مدينة وامرأة» بعد خراب بيروت

أقيمت، اليوم، ندوة بعنوان "مدينة وامرأة" ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ٢٢، حضرها المخرج اللبناني نيكولا خورى، وعدد كبير من عشاق السينما والنقاد من بينهم صفاء الليثي، ماجدة موريس، مجدي الطيب، حنان أبو الضياء وأدارت الندوة ناهد نصر.

وقال نيكولا، أثناء الندوة التي أقيمت اليوم في قصر الثقافة، إن سيناريو فيلم "مدينة وامرأة" للشاعرة الفرنساوية التي كتبته بعد الحرب الأهلية اللبنانية في التسعينيات نص عن الحالة التي وقعت فيها المدينة التي هجرها سكانها آنذاك، حيث أكد المخرج أن مدينة بيروت دائمًا في حالة دمار وعمار لذلك دائما يوجد بريق أمل لدينا، وجاء هذا من خلال مشهد السلحفاة التي ظهرت أثناء المشهد لتعبر عن الحالة التي يعيشها الشعب اللبناني بعد كل خراب ودمار من خلال ابتسامة البطلة التي تجسد بيروت.

أوضح أن بيروت الآن، معزولة بسبب الدمار والخراب التي حل بها ولكن العمل يلعب على إحساس الشعب بوطنه وكأنها امرأة شاخت.

وعن سؤال أحد الحاضرين عن اختياره للمرأة لتجسيد لبيروت فقال إن المرأة مرتبطة بالجمال والجمال مرتبطة بالمدينة لذلك مازالت بيروت امرأة جميلة.

وكشف المخرج عن اختياره للنص لأنها يعبر عن الحالة رغم مرور ثلاثين عاما علي وقوع الحرب. واختتم حديثه قائلا: يوجد دائما بريق أمل.

ومهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري، تحت رئاسة الناقد السينمائي" عصام زكريا". ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

المخرج اللبناني نيكولا خورى

المخرج اللبناني نيكولا خورى

المخرج اللبناني نيكولا خورى

المخرج اللبناني نيكولا خورى

المخرج اللبناني نيكولا خورى