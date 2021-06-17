الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المركز الثقافى الكورى يستضيف مسابقة «كويز أون كوريا 2021»

كويز بالمركز الثقافي
كويز بالمركز الثقافي الكوري

استضاف المركز الثقافي الكوري بالقاهرة اليوم، محاضرة تعريفية أونلاين بدءا من الثالثة عصرا حول المسابقة الثقافية "كويز أون كوريا". 

وتستهدف المسابقة محبي الثقافة الكورية القادرين على التحدث باللغة الكورية، وتتضمن أسئلة عامة في مجالات متنوعة بينها التاريخ والاقتصاد واللغة والثقافة الكورية. 

ومن المعروف أن "كويز أون كوريا" مسابقة عالمية تنظم سنويا للأجانب الذين يجيدون الكورية حول العالم ضمن برنامج الدبلوماسية العامة، بدعم من وزارة الخارجية الكورية وهيئة الإذاعة والتليفزيون الكورية كي بي إس بهدف تعزيز انتشار الموجة الثقافية الكورية "هاليو". 

وتعقد التصفيات النهائية للمسابقة في كوريا، ولكن بسبب تداعيات فيروس كورونا لن يتمكن الفائزون في المسابقة من زيارة كوريا وعوضاً عن ذلك سيتم منحهم جوائز تقديرية. 

ومن المقرر أن يستضيف المركز بمقره بالدقي الجولة الأولى للمسابقة في 22 يونيو الجاري وستتضمن امتحانا تحريريا بالمركز تمهيدا لاختيار 15 متسابقا للمشاركة في الجولة النهائية في 28 يونيو الجاري.  

ومن جهته، قال أوه سونج هو، مدير المركز، إن هذه المسابقة تتميز بطابع خاص عن غيرها من الفاعليات، فأبطالها هم محبو الثقافة الكورية الذين تجاوزوا مرحلة الشغف بمشاهدة الدراما، وسماع أغاني "الكي بوب"، إلى رغبة حقيقة في تعلم اللغة الكورية.

وأشار أوه سونج هو إلى أن تنظيم هذه المسابقة هو ضمنيًا بمثابة تكريم لمحبي الثقافة الكورية في مصر فضلاً عن كونه حافز إضافي لمواصلة اهتمامهم بالثقافة الكورية.

وخلال الأسبوع الماضي، كان قد نظم المركز الثقافي الكوري في مصر مسابقة المحادثة والكتابة باللغة الكورية لعام 2021 لطلاب معهد الملك سي جونج لتعلم اللغة الكورية بمقر المركز بالدقي، وسط تدابير احترازية مشددة.

وشارك في المسابقة التي تٌقام للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا العام الماضي، نحو 17 من دارسي اللغة الكورية بالمعهد وذلك في إطار خطة المركز لاستعادة أنشطته المعتادة بصورة طبيعية.

ويحرص المركز الثقافي على تنظيم هذه المسابقة كل عام لتشجيع طلاب معهد الملك سي جونج بمصر وتعزيز مهاراتهم في التحدث والكتابة باللغة الكورية.

كويز بالمركز الثقافي الكوري
كويز بالمركز الثقافي الكوري
كويز بالمركز الثقافي الكوري
كويز بالمركز الثقافي الكوري
المركز الثقافي الكوري محاضرة تعريفية أونلاين المسابقة الثقافية كويز أون كوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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