الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 25 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 25 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ٢٤ ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37206 طن تشمل: 17692 طن يوريا و3084 طن رمل و2980 طن فوسفات و3500 طن مولاس و9950 طن كلينكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37131 طن تشمل : 730 طن خشب زان و8591 طن أبلاكاش و10850 طن ذرة و1350 طن فول صب و6310 طن حديد و9300 طن خردة.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 911 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وملوخية وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( ثوم وبصل وبرسيم وكركديه وشمر) وفواكه (برتقال وعنب وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وألمانيا وتايوان وسنغافورة والصين وأمريكا والهند وإنجلترا وهولندا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 184 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 606 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78203 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25872 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2568 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشبخ و شبرا  ،  بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5040 شاحنة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78203 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25872 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2568 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشبخ و شبرا  ،  بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5040 شاحنة في ميناء دمياط. 

دمياط ميناء دمياط محافظة دمياط حاويات وبضائع عامة هيئة ميناء دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

صفقات جديدة وعودة المعارين.. كواليس الجلسة السرية بين كارتيرون ولبيب

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه