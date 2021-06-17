تداول 25 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 25 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ٢٤ ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37206 طن تشمل: 17692 طن يوريا و3084 طن رمل و2980 طن فوسفات و3500 طن مولاس و9950 طن كلينكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37131 طن تشمل : 730 طن خشب زان و8591 طن أبلاكاش و10850 طن ذرة و1350 طن فول صب و6310 طن حديد و9300 طن خردة.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 911 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وملوخية وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( ثوم وبصل وبرسيم وكركديه وشمر) وفواكه (برتقال وعنب وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وألمانيا وتايوان وسنغافورة والصين وأمريكا والهند وإنجلترا وهولندا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 184 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 606 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78203 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25872 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2568 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشبخ و شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5040 شاحنة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78203 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25872 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2568 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشبخ و شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5040 شاحنة في ميناء دمياط.