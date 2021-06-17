الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى

محافظات

أهالي الوادي الجديد يكشفون سر الحرائق المتكررة بالمزارع

حريق مزرعة نخيل بالوادي
حريق مزرعة نخيل بالوادي

كشف سيد الشامي، من أبناء مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد، سر الحرائق المتكررة في بعض االمناطق بالمحافظة، حيث قال إن بعض الأهالي يصعب عليهم تنظيف المزارع الخاصة بهم فيشعلون النيران بها حتى تأكل الحشائش ومخلفات النخيل.

وأوضح «الشامي» أن السبب الحقيقي وراء الاشتعال المتكرر للنيران في المزارع هو تبوير الأراضي الزراعية لإدخالها كاردون مباني ضمن الحيز العمراني أو خلافات على الميراث، وكذلك كثرة الشكاوي من المواطنين لعدم تنظيف مخلفات النخيل ووجود كميات هائلة من المخلفات داخل المزارع فيسهل على صاحبها إشعال النيران حتى تأكل ما بداخلها، وهذه كارثه حقيقية يتوجب حلها بتفعيل قانون يجرم إشعال النيران في المزارع التي تهدد المواطنين والأهالي خاصة الموجودة بالقرب من المنازل.

وقال أحمد السيد، أحد أبناء مركز الداخلة، إنه من أسباب تبوير الأرض الزراعية وانتظارها لتدخل الحيز العمراني ومن ثم ترخيصها وبنائها للشباب هو استلام الموظفون بالمحافظة أرض الجمعيات منذ أكثر من 20 عاما وما زالت متوقفة بحجة عدم وجود مرافق علما بأن قطع الأراضي التي تم توزيعها تتخطي 2000 قطعة، مؤكدا أن هذه الأراضي تحل أزمة كبيرة، فالجميع يبحث عن أرض خاصة به لبناء منازل.

وأضاف «السيد» أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هي انتهاء مشكلة أراضي الجمعيات والبدء الفوري في تنفيذ البنية التحتية بتنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أحمد سنوسي أحد أبناء الوادي الجديد، أن بعض المزارعين يستسهل عليهم عملية النظافة للمزارع والحقول بوضع المخلفات في منتصف المزارع وإشعال النيران بها لتوفير الأموال التي تقع عليه سنويا بعد تقليم وقص النخيل أما الجانب السيئ فهو من يقوم بحرق المزارع لتحويلها لمساكن وإدخالها ضمن الحيز العمراني سواء بالطرق الشرعية أو بالتحايل على اللوايح والقوانين، خاصة وأن سعر متر أراضي البناء في المحافظة غالي الثمن مع أن محافظة الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة مصر ويسكنها 260 ألف مواطن ومع كل هذا وسعر أراضي البناء مرتفع.

 

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الأراضي السكنية الوادي الجديد المكسب السريع الحيز العمراني النيران والإطفاء تبوير الاراضي كاردون مباني

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وائل لطفي

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