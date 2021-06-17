الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يمنح أول مُعيد بالجامعة من أبناء دار رعاية الأيتام وحدة سكنية

معيد من أبناء دار
معيد من أبناء دار الرعاية

منح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور عبد الله شكري موسي من أبناء دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان، والذي تم تعيينه معيداً بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق وحدة سكنية من الإسكان الأولي بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، تقديرًا لتميزه وتفوقه الدراسي وتحقيقاً لمطلبه خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج التاسعة والمذاع عبر القناة الأولي الفضائية.

وأشاد المحافظ بالدور الرائد الذي تقوم به مديرية التضامن بالشرقية لتقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء دور الرعاية وتوفير المناخ المناسب والجو الملائم للتنشئة الأخلاقية والتعليمية والتربية المتوازنة لهم وتعويضهم عن الظروف القاسية التي مروا بها قبل انضمامهم لهذه الدور.

وثمن محافظ الشرقية الجهد المبذول من قبل القائمين على دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان والإخلاص الذي ظهر جليًا ومتجسدًا في تفوق أحد أبنائها ليسجل اسمه في لوحة شرف المتميزين كأول مُعيد جامعي بجامعة الزقازيق من أبناء الدار.

ومن جانبها أوضحت المهندسة عبير عبدالقادر، مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، أن الشقة ضمن الوحدات السكنية الأولى بالرعاية ومكونة من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه وجار الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية للدكتور عبد الله شكري المعيد بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق.

وقدم المعيد عبد الله شكري الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لاستقباله له اليوم واستجابته وتحقيقه لمطلبه معبراً عن امتنانه لتحفيز المحافظ له لاستكمال مشواره الدراسي والحصول على الماجستير والدكتوراه.

وكان الدكتور عبدالله شكرى، من أبناء دار المدينة المنورة، لرعاية الأيتام، بمدينة العاشر من رمضان، قد تم تعيينه معيدًا بكلية التربية الرياضية، بعد أن حقق تفوقا علميا أهله لذلك المنصب، وهو يعتبر أول معيد يتم تعيينه من أبناء دور رعاية الأيتام.

جامعة الزقازيق العاشر من رمضان محافظ الشرقية كلية التربية المدينة المنورة

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وائل لطفي

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