الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حي ثالث الإسماعيلية يشن حملة لمراجعة تراخيص المحال والأكشاك

حملة لمراجعة تراخيص
حملة لمراجعة تراخيص المحال

شن حي ثالث الإسماعيلية برئاسة محمود الصوري رئيس ثالث، حملة انضباطية، اليوم الخميس، استهدفت مراجعة عدد من التراخيص للمحال والأكشاك.

وأكد محمود الصور رئيس الحي أن الحملة أسفرت عن إغلاق وتشميع ٢ محل محول من سكني لتجاري دون ترخيص بمنطقتي التمليك و لمنطقه ٥ مباني وإزالة إشغالان وتعديات حول أحد الاكشاك بمنطقة الخامسة.

وقال اللواء مجدي عناني، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، إنه تم تنفيذ الحملة للاطلاع على التراخيص، مؤكداً أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف أن هناك حملات مستمرة في كافة أنحاء المحافظة وذلك في إطار خطة المحافظة لمكافحة الإشغالات والقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسيء إلى المظهر الحضاري وتسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة مكلفًا السكرتير المساعد بالإشراف على حملات رفع الإشغالات.

وأكد سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، استمرار الحملات بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق لإزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المروري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع، لافتًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وشدد سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية، فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

حي ثالث الإسماعيلية محمود الصوري رئيس ثالث محمود الصوري رئيس ثالث الإسماعيلية الإسماعيلية اللواء مجدى عنانى اللواء مجدى عنانى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اللواء مجدى عنانى السكرتير عام محافظة الإسماعيلية اللواء مجدى عنانى سكرتير عام محافظة الإسماعيلية مجدي عناني

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وائل لطفي

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