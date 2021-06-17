الجيش اللبناني: نحن المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي ما تزال متماسكة في لبنان

قال قائد الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي ما تزال متماسكة وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي افتراضي نظمته باريس اليوم الخميس، بمشاركة حوالي 20 دولة من بينها الولايات المتحدة، لتأمين مساعدات طارئة للجيش اللبناني الذي يعاني في الصميم من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها البلاد. وفصل الجيش اللبناني "حاجات محددة جدا" على صعيد المواد الغذائية من حليب وطحين وغيرهما والأدوية وقطع الغيار لصيانة العتاد تقدر قيمتها "بعشرات ملايين اليوروهات".

ومن جهتها، أوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، أن باريس تنظم مؤتمرا دوليا الخميس بمشاركة حوالى عشرين دولة من بينها الولايات المتحدة ودول الخليج وعدة دول أوروبية لتأمين مساعدات طارئة للجيش اللبناني الذي يعاني في الصميم من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها البلاد.