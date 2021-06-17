الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آخرها «الأخضر».. «الفطريات» تغزو الهند وتحذيرات من خطر مقبل

فطر أخضر
فطر أخضر

سجلت الهند، اليوم الخميس، أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ولاية ماديا براديش، يبلغ من العمر 34 عاما أصيب بكوفيد -19، لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

وترصد "الدستور" أبرز أنواع الفطريات التي ضربت الهند مؤخرًا. 

الفطر الأبيض يهدد حياة الملايين

كشفت صحيفة ''إنديان إكسبريس'' الهندية، عن تفاصيل الفطر الأبيض الذي هدد حياة الملايين فى الهند وقالت فى تقارير صحفية إنه الأكثر خطورة والأشد فتكا من نظيره الأسود.

وأكد تقرير أن مرض الفطر الأبيض يهدد أصحاب المناعة الضعيفة أو أولئك الذين يتناولون المنشطات لفترة طويلة من الزمن، وقد تم الإبلاغ عن بعض حالات الإصابة بمرض الفطر الأبيض في ولاية باتنا.

وأضافت الصحيفة أنه بينما تطلب الحكومة المركزية من الولايات إخطار السلطات بحالات الإصابة بمرض الفطر الأسود أو داء الفطر المخاطي، تم العثور أيضا على عدوى تسمى الفطر الأبيض.

الفطر الأسود.. ناقوس الخطر

فى 24 مايو الماضي، بدأ ظهور الفطر الأسود فى الهند وهدد حياة الملايين من الهنود، حيث بدأ الأطباء دق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفطر الغشاء المخاطي، وهي عدوى نادرة ومميتة تُعرف أيضاً باسم "الفطر الأسود".

وتم اكتشاف العديد من المصابين بين مرضى فيروس كورونا، أو أولئك الذين تعافوا مؤخراً من "كوفيد-19"، والذين ضعف لديهم الجهاز المناعي بسبب الفيروس أو الذين يعانون من حالات أمراض مزمنة، أبرزها مرض السكري.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن الآلاف من حالات الإصابة بعدوى "الفطر الأسود" في جميع أنحاء البلاد، حيث تسببت بنقل المئات إلى المستشفيات ووفاة 90 شخصاً على الأقل. وأعلنت ولايتان في الهند أن هذا المرض يعد وباءً، وجعلته الحكومة الهندية المركزية مرضاً يمكن الإبلاغ عنه.

الفطر الأصفر.. الخطر المقبل

شهدت البلاد التي يعصف بها الوباء خطرًا كامنا جديدا، يبدو أنه أكثر فتكا من عدوى الفطريات السوداء أو البيضاء، وهو عدوى الفطريات الصفراء، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا".

والفطر الأصفر يسبب تسرب القيح وبطء التئام الجروح وفي الحالات الخطيرة يسبب أعراضًا مدمرة كفشل الأعضاء والنخر الحاد.

 

 

الحكومة وفاة مستشفيات ارتفاع الدستور ضرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

صفقات جديدة وعودة المعارين.. كواليس الجلسة السرية بين كارتيرون ولبيب

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه