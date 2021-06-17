آخرها «الأخضر».. «الفطريات» تغزو الهند وتحذيرات من خطر مقبل

سجلت الهند، اليوم الخميس، أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ولاية ماديا براديش، يبلغ من العمر 34 عاما أصيب بكوفيد -19، لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

وترصد "الدستور" أبرز أنواع الفطريات التي ضربت الهند مؤخرًا.

الفطر الأبيض يهدد حياة الملايين

كشفت صحيفة ''إنديان إكسبريس'' الهندية، عن تفاصيل الفطر الأبيض الذي هدد حياة الملايين فى الهند وقالت فى تقارير صحفية إنه الأكثر خطورة والأشد فتكا من نظيره الأسود.

وأكد تقرير أن مرض الفطر الأبيض يهدد أصحاب المناعة الضعيفة أو أولئك الذين يتناولون المنشطات لفترة طويلة من الزمن، وقد تم الإبلاغ عن بعض حالات الإصابة بمرض الفطر الأبيض في ولاية باتنا.

وأضافت الصحيفة أنه بينما تطلب الحكومة المركزية من الولايات إخطار السلطات بحالات الإصابة بمرض الفطر الأسود أو داء الفطر المخاطي، تم العثور أيضا على عدوى تسمى الفطر الأبيض.

الفطر الأسود.. ناقوس الخطر

فى 24 مايو الماضي، بدأ ظهور الفطر الأسود فى الهند وهدد حياة الملايين من الهنود، حيث بدأ الأطباء دق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفطر الغشاء المخاطي، وهي عدوى نادرة ومميتة تُعرف أيضاً باسم "الفطر الأسود".

وتم اكتشاف العديد من المصابين بين مرضى فيروس كورونا، أو أولئك الذين تعافوا مؤخراً من "كوفيد-19"، والذين ضعف لديهم الجهاز المناعي بسبب الفيروس أو الذين يعانون من حالات أمراض مزمنة، أبرزها مرض السكري.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن الآلاف من حالات الإصابة بعدوى "الفطر الأسود" في جميع أنحاء البلاد، حيث تسببت بنقل المئات إلى المستشفيات ووفاة 90 شخصاً على الأقل. وأعلنت ولايتان في الهند أن هذا المرض يعد وباءً، وجعلته الحكومة الهندية المركزية مرضاً يمكن الإبلاغ عنه.

الفطر الأصفر.. الخطر المقبل

شهدت البلاد التي يعصف بها الوباء خطرًا كامنا جديدا، يبدو أنه أكثر فتكا من عدوى الفطريات السوداء أو البيضاء، وهو عدوى الفطريات الصفراء، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا".

والفطر الأصفر يسبب تسرب القيح وبطء التئام الجروح وفي الحالات الخطيرة يسبب أعراضًا مدمرة كفشل الأعضاء والنخر الحاد.