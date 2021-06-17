الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

أبرزها الفقدان المفاجئ للوزن.. أعراض تُشير إلى الإصابة بـ«الفطر الأخضر»

الفطر الأخضر
الفطر الأخضر

سجلت الهند، اليوم الخميس، أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ولاية ماديا براديش، حيث يبلغ المصاب من العمر 34 عاما أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

وذكر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDD" أبرز المعلومات عن الفطر الأخضر. 

-سببه داء الرشاشيات هو عدوى يسببها العفن الشائع، الذي يعيش في الداخل والخارج على حد سواء.

-يمكن أن يصاب الناس بداء الرشاشيات عن طريق استنشاق أبواغ الرشاشيات المجهرية من البيئة ثم يصابون بعد ذلك بالفطر الأخضر.

-الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأخضر من يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الرئة هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية.

-يؤثر داء الرشاشيات الغازي "الفطر الأخضر" على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع الخلايا الجذعية أو زرع الأعضاء، أو الذين يتلقون العلاج الكيميائي للسرطان، أو يتناولون جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات. 

-أبرز أعراض الفطر الأخضر السعال وضيق التنفس والحمى. 

-أيضًا من بين أعراضه التهاب الجيوب الأنفية والاحتقان وسيلان الأنف والصداع وضعف القدرة على الشم، وفقدان مفاجئ للوزن.

جدير بالذكر أن جريدة "تايمز أوف انديا" قالت إن الفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، وفي حالة المصاب الأول بالفطر الأخضر والتي أعلنت عنه الهند، فقد أثر على رئتيه وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف، كما أن الفطريات الخضراء تختلف عن الفطر الأسود ولهذا طالب بالمزيد من البحث للتعرف على أعراضه.

فيما جاءت تحذيرات أطباء الهند وأثارت الرعب في نفوس المواطنين هناك. 

الغاز العلاج سرطان انف طريق طالب

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وائل لطفي

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