مصرع وإصابة 4 إثر سقوط مصعد بمزرعة دواجن بقرية شبراتنا

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة إثر سقوط مصعد كانوا يستقلونه بمزرعة دواجن بقرية شبراتنا بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغ باستقبال مستشفى بسيون المركزي "سامي. ا ح" 45 عاما جثة هامدة وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور في القدم ادعاء سقوط من علو".

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين أنه حال استقلالهم مصعد مزرعة دواجن، "ونش رافع أعلاف" بقرية شبراتتا دائرة المركز، والمكونة من 5 طوابق، سقط بهم المصعد مما أدى إلى حدوث ما بهم من إصابات ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وفي سياق آخر، لقيت ربة منزل مصرعها علي يد زوجها إثر تعديه عليها بالضرب بشومة بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا ، بسبب خلافات الزوجية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور قسم أول طنطا بورد بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي "نهي. م. ا" 37 عاما جثة هامدة وبها إصابات ظاهرية وكدمات في مختلف أنحاء جسدها ونزيف في المخ.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها لقيت مصرعها علي يد زوجها "وائل. ج " 40 عاما، سائق توك توك ، بسبب نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب بشومة على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.

تم القبض على الزوج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.