رؤساء أحياء المنطقة الشمالية يتلقون تدريبات على النظام الجديد بالمراكز التكنولوجية

تلقى رؤساء الأحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة جلسات تدربية بالمركز التكنولوجي بالمنطقة الشمالية لكيفية التعامل مع تجديدات النظام التكنولوجي بالمراكز التكنولوجية.

وتلقى العميد هانى رضا رئيس حى الشرابية تدريبا مع مدير المركز التكنولوجى والموظف المسئول على طباعة التقارير على التطبيق الحديث مع المهندس محمد سيف مدرب وزارة التخطيط، كما تلقى تريبا رئيس حى روض الفرج وسكرتير عام حى روض الفرج ونائب مدير المركز ومدير مكتب رئيس الحي على التقارير المتواجدة بالبرنامج الجديد.

وتلقى رئيس حى الساحل وسكرتير عام حى الساحل وموظف من مكتب رئيس الحى على التقارير المتواجدة بالبرنامج الجديد، وتلقى رئيس حى شبرا تدريبا مع مدير المركز التكنولوجى و مسئول طباعه التقارير الخاصة بالحى على البرنامج الحديث.

وعقد المهندس أحمد عاطف مهندس وزارة التخطيط لقاء لموظفى الشباك على أرشفة الطلبات واستخدام الاسكانر فى استقبال الطلبات شكرا وزارة التخطيط على الجهد المبذول بالمركز التكنولوجى للمنطقة الشمالية

ونظم المركز التكنولوجي بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة اجتماع مدير المركز ونائب المدير والمهندس أحمد عاطف والمهندس أحمد فهمى من وزارة التخطيط مع موظفى المركز لتقييم مرحلة التشغيل التجريبى بعد أن تم عمل جميع الأحياء بالمركز على منظومة العمل الجديدة.

رؤساء الأحياء

رؤساء الأحياء

رؤساء الأحياء

رؤساء الأحياء

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