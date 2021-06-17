الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يكرم طالبا لإنجازه بحثا متميزا حول الوحدة الوطنية

محافظ قنا
محافظ قنا

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الطالب الإدريسي محمد عبدالوهاب أمین الليثي بإدارة قوص التعليمية، لإنجازه بحث متميز حول الوحدة الوطنية المصرية تحت شعار "أمة واحدة وطن واحد" بمناسبة ذكري ثورة  30 يونيو المجيدة وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحفاظ على التلاحم الوطني، بحضور النائبة نجلاء بخوم عضو مجلس النواب.

وأثنى محافظ قنا علي الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والإعلاء من قيمة المواطنة والمساواة بين أبناء مصر جميعا، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت عدد كبير من الإنجازات والمشروعات القومية وتطوير متميز في مستويات الأداء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

ومن جانبه توجه الطالب بالشكر لمحافظ قنا، على تكريمه، مؤكدا أن هذا التكريم سيكون بمثابة دفعة له للأمام، للاجتهاد في مجال الأبحاث الاجتماعية التي توثق و تكشف خصائص الشخصية المصرية، لافتا أن الشعب المصري من الشعوب المتصالحة ذاتيا ويجمعها التلاحم الوطني في كافة المناسبات والأزمات، مما يؤكد نزاهة الأصل المصري للشخصية المصرية.

وكان قد ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والسيد فوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط ، و أحمد أبو المجد مدير الإدارة القانونية بالمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية ، والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا في بيان له اليوم الخميس، أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار وافق على ترکیب وتشغيل عدد ۲ محول كهربائي قدرة ۲ ميجا فولت أمبير لتدعيم القدرة الكهربائية بالمنطقة، وكذا ترکیب أغطية الصرف وعمل الصيانة اللازمة للشبكة بالمنطقة بتكلفة تزيد عن 13 مليون جنيه.

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