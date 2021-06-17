الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«رفاهية متعددة لراحتك».. أبرز المعلومات عن السيارة الكهربائية «نصر E70»

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية

أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس الأربعاء، تجربة السيارة الكهربائية "نصر E70" كأول سيارة كهربائية تصنع في مصر، من خلال مصانع شركة النصر للسيارات التابعة لها.

وفور إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن طرح السيارة الكهربائية في مصر، تصدرت السيارة الكهربائية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه السيارة المقرر طرحها قريبا في السوق المصرية. 

ويرصد “الدستور” أبرز المعلومات عن السيارة الكهربائية:

- من المقرر أنه على مدار ثلاثة أشهر تبدأ من يوليو المقبل، ستجوب 9 سيارات شوارع مصر، من خلال منصة أوبر، التي اتفقت مع الوزارة على توفير سائقين وإتاحة السيارات للاستخدام التجريبي لتلقي الملاحظات قبل بدء التصنيع.

- سيتم إنتاج وطرح السيارة الكهربائية في شهر أغسطس بشركة النصر للسيارات 2022.

- يبلغ سعر السيارة الكهربائية 360 ألف جنيه وبتفاوت السعر حسب نوع الفئة.

 - طرح 3 فئات وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقدرة 147 حصانا ومدى قيادة يتخطى 400 كم فى الشحنة الواحدة وتبلغ تكلفة الشحنة 140 جنيها فى محطة الشحن.

 - تمتلك السيارة أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA.

 - السيارة الكهربائية بها مواصفات رفاهية متعددة لراحتك، مثل: فتحة سقف وكراسى كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما.

- سوف يتم تصنيع 50 % منها محليا واستيراد المحرك والبطارية ووحدة التحكم وفي مرحلة لاحقة سيتم تصنيع 85% محليا.

- ستقدم الحكومة 50 ألف جنيه دعما لكل سيارة فى مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.

- حددت الحكومة عدد من الأماكن لتنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية فيها بالقاهرة والجيزة لتكون جاهزة عند طرح السيارات للبيع.

كانت السيارة الكهربائية قد تصدرت محركات البحث على مدار الساعات الماضية، للسؤال عن طرحها وسعرها وإمكاناتها المختلفة. 

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