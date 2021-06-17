الأولى على إعدادية بني سويف: «ماما تعبت معايا»

سيطرت حالة من الفرح والسعادة على أسرة الطالبة هبة الله القذافي الحاصلة على المركز الأولي بمحافظة بني سويف في الشهادة الإعدادية بعد حصولها على العلامة الكاملة والدرجة النهائية 280 درجة، حيث تعالت أصوات الزغاريد والفرح داخل المنزل واستقبلوا التهاني من جميع أفراد الأسرة.

وقال قذافي محمود، والد نورهان: «أعمل في أحد مصانع الأسمنت ولدي 4 أبناء وهم نورهان أكبرهم ويليها هبة الله الأولى في الشهادة الإعدادية هذا العام، وكانت أيضا الأولى منذ 3 سنوات في الشهادة الابتدائية على مستوى بني سويف».

وقالت الطالبة هبة الله قذافي: «ماما كانت بتتعب معانا أوي وبتذاكر لنا جميعا بهدوء وبحنان، وكنت بعمل اللي عليا وبصلي عشان ربنا يوفقني وكان بابا يوفر لنا كل شيء وكان يعمل بالمصنع ليلا ونهارا حتى يوفر لنا احتياجاتنا».