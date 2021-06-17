غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية تُدار بدون تراخيص ببلبيس

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، حملات تفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة لمراجعة التراخيص القانونية لتلك المراكز، فضلاً عن التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حرصآ على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق ٣ مراكز للدروس مخالفة تُدار بدون ترخيص ووجود أعداد كبيرة من الطلاب داخل المركز مما يمثل خطر على حياتهم للإصابة بفيروس كورونا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية ، فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا توقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم دون تهاون.

وكان الجهاز التنفيذي برئاسة مركز و مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، قد شن حملة موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك - مديرية التربية والتعليم - مديرية التضامن الاجتماعي - مأمورية الضرائب العامة - التأمينات الاجتماعية - مركز شرطة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تشميع وتفريق الطلاب من (٣) مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص ووجود أعداد كبيرة من الطلاب بدون ارتداء الكمامة الواقية وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم تشميع (٥) مكتبات تُدار بدون ترخيص وتقوم ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، كما تم تغريم (٤) مراكز ومكتبات غرامات فورية واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين.