الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية تُدار بدون تراخيص ببلبيس

غلق وتشميع
غلق وتشميع

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، حملات تفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة لمراجعة التراخيص القانونية لتلك المراكز، فضلاً عن التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حرصآ على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب.

 وأسفرت تلك الحملات عن غلق ٣ مراكز للدروس مخالفة تُدار بدون ترخيص ووجود أعداد كبيرة من الطلاب داخل المركز مما يمثل خطر على حياتهم للإصابة بفيروس كورونا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية ، فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا توقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم دون تهاون.

وكان الجهاز التنفيذي برئاسة مركز و مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، قد شن حملة موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك - مديرية التربية والتعليم - مديرية التضامن الاجتماعي - مأمورية الضرائب العامة - التأمينات الاجتماعية - مركز شرطة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تشميع وتفريق الطلاب من (٣) مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص ووجود أعداد كبيرة من الطلاب بدون ارتداء الكمامة الواقية وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم تشميع (٥) مكتبات تُدار بدون ترخيص وتقوم ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، كما تم تغريم (٤) مراكز ومكتبات غرامات فورية واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حماية المستهلك الدروس الخصوصية بدون ترخيص حملة حماية محافظة الشرقية غلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

صفقات جديدة وعودة المعارين.. كواليس الجلسة السرية بين كارتيرون ولبيب

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه