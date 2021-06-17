غدًا.. قطع المياه 12 ساعة عن الهرم وفيصل وحدائق الأهرام

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه لدة 12 ساعة فى إطار تنفيذ مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مما يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ أعمال فطم خط مياه الشرب قطر 1000 مم المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف المصري الكبير مما ينتج عنه قطع المياه لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء غدٍ الجمعة الموافق ٢٠٢١/٦/١٨ حتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/١٩ .

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (مساكن ضباط الرماية والشباب، حدائق الأهرام، كوم بكار، عزبة جبريل، منشية البكاري، غطاطي، فيصل ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية، الهرم ومتفرعاته من الطالبية وحتى الرماية).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإلتزام بالمواعيد المحددة والإنتهاء من الأعمال خلال فترة الانقطاع .

كما وجه المحافظ حي الهرم بالمتابعة الميدانية أثناء التنفيذ وإعادة الشيء لإصله فور الإنتهاء من تنفيذ الأعمال مباشرة" .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمستشفيات والمنشأت العامة والخاصة بتخزين مايكفى إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع ، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).