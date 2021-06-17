تحرك برلماني لحل أزمة تفاقم القمامة بشبرا الخيمة في القليوبية

تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن تفاقم أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة، محافظة القليوبية.

وأوضح النائب في طلبه، أن مدينة شبرا الخيمة تمثل تعدادها حوالي ثلث عدد سكان محافظة القليوبية، ورغم ذلك تعاني من ضعف الإمكانيات المتاحة للتخلص من القمامة بطريقة صحيحة، وتفاقمت أزمة القمامة في حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، ما تسبب في كثير من الشكاوى من أبناء مدينة شبرا الخيمة.

وتابع: «كل ذلك وسط غياب الرقابة المحلية من محافظة القليوبية، ولذلك أطالب بتوجيه طلب الإحاطة المقدم للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته وفقا للقواعد».

وفي سياق آخر، يواصل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، زيارته الميدانية لمحافظة بورسعيد، اليوم، الخميس، والتي بدأت أمس الأربعاء.

وبدأ الوفد البرلماني جولاته اليوم، الخميس، بتفقد المنطقة الصناعية (54 مصنع، 58 مصنع، بيراميدز، كابسي، الضفاير، بورسعيد ستار للأسماك، مصنع أفينا للمبات).

كما تشمل جولات وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفقد مصنع تدوير القمامة، وتفقد مشروع الداون تاون (عزبة أبو عوف سابقا)، وزيارة مشروع تاون باون السياحى، وزيارة مشروع بورتو سعيد السياحي، وتفقد قرية بالما السياحية، وتفقد مشروع "éclat".

ويشارك في الزيارة، النواب محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد، أمس الأربعاء، إن زيارات اللجنة تأتى بمثابة تقصى ميدانى بعد مناقشة طلبات إحاطة أو موازنات المحافظات، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأثني السجيني على جهود التطوير والتنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار بكافة أنواعه.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات المحافظة، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، صباح أمس الأربعاء.

ورحب محافظ بورسعيد، بالوفد البرلماني، مؤكدا على العلاقة القوية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل المصالح العليا للوطن.

وقامت اللجنة خلال جولتها أمس بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وإدارة التحول الرقمي، وعدد من الأسواق، ومنطقة السيدة نفيسة والإسكان التعاوني، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي الحي الإماراتي، والميناء البري.